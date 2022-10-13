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Плохие ребята и добрые поступки

Чернинька Елена
13 октября, 2022 четверг
12:51
Статьи

"Плохие парни" - приключенческий головокружительный боевик, который стартовал еще в середине 90-х годов. Первый фильм пришелся по душе зрителям, и с годами его популярность не утихала. Таким образом, история дожила и до наших дней, потому что давно стала культовой. Если коротко, то тема не нова: война между федералами и преступными группировками. Но именно эта история больше всего задела поклонников "полицейских историй" на довольно долгий срок

Не похожи между собой

Фото: Gettyimages

Фильм "Плохие парни 1" вышел на экраны еще в 1995 году. Эти ребята – не похожие между собой, как два полюса. Но именно в этом их уникальность. Ведь у каждого – свое профессиональное направление и свой самобытный талант полицейского. В повседневной жизни один – образцовый семьянин, а второй – богатый неженатый. Да они не только напарники, но и хорошие друзья.

Новая задача напарников состоит в том, чтобы найти неуловимого и жестокого преступника. Но на одних поисках история не завершается. Друзья с головой погружаются в водоворот сверхопасных ситуаций.

Актерский состав: Уилл Смит, Мартин Ловренс, Теа Леони, Чеки Карио и другие

Влезть в доверие к наркобаронам

"Плохие парни 2". Эту часть зрители смогли увидеть в 2003 году. Маркус Бернетт и Майк Лоури снова проявляют свои лучшие качества полицейских. На этот раз их задачей становится раскрытие еще одного сверхважного дела, и друзья отправляются в Майами. Напарникам предстоит войти в доверие к местным наркобаронам, и, таким образом, наткнуться на след преступной группировки.

Но вдруг неожиданная ситуация ломает напарникам все тщательно разработанные планы. И ребята начинают действовать "по ситуации", пользуясь своими знаниями, интуицией и "полицейским обонянием".

Актерский состав: Мартин Лоуренс, Уилл Смит, Хорди Молья, Гебриэл Юнион, Петер Стормаре, Тереза ​​Рэндл, Джо Пантольяно, Майкл Шеннон, Джон Седа, Юо Васкес и другие

"Плохие парни 3: Навсегда".

Третья часть вышла на экраны в 2020 году. Поклонники предыдущих двух частей наконец-то дождались продолжения.

Майк и Маркус уже не те молодые ребята из 90-х. Но время не повлияло на их профессиональные таланты. Пути друзей одно время разошлись из-за конфликта. Маркус оставил службу в полиции. Он теперь занимается частным сыском. У Майки тоже не все просто. Возраст вносит свои коррективы. У него начинает развиваться кризис среднего возраста. И мужчина решает найти себе жену. Да еще новый партнер Майка постоянно действует ему на нервы.

Но жизнь непостижима. И судьба неожиданно вмешивается в утраченную дружбу мужчин. "Отморозок" из Албании решил отомстить экс-напарникам за смерть своего брата. Чтобы остановить профессионального убийцу, бывшие друзья снова становятся бок о бок в борьбе за справедливость и собственную жизнь.

Актерский состав: Уилл Смит, Мартин Ловренс, Ванесса Гадженс, Александер Людвиг, Джо Пантолиано, Чарльз Мэлтон, Кейт дель Кастильо, Майкл Бэй, Масси Фурлан, Дэвид Моретти, Джейкоб Скипио, Тереза ​​Рэндл, Рори

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