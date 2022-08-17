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Плохие парни – хорошие парни

Чернинька Елена
17 августа, 2022 среда
18:49
Статьи

"Поганцы" – так называется в украинском прокате американский комедийный компьютерно-анимационный фильм об ограблении. Языком оригинала "The Bad Guys", что дословно означает - "Плохие парни". Фильм создан киностудией Dream Works Animation на основе серии детских книг, написанных А.Блабеем, и выпущен "Universal Pictures"

Сюжет фильма

События развиваются в Лос-Анджелесе (США). Но это не обычный и всем известный Лос-Анджелес, ведь теперь в этом мегаполисе сосуществуют вместе с людьми антропоморфные животные.

"Поганцы" - это группировка виртуозных грабителей, выкристаллизованных знатоков своего дела. В банду входят: серый Волк – лидер и харизмат, его специализация – взлом сейфов, цинично-саркастический Змей, компьютерная богиня – Тарантула, непредсказуемо-импульсивная Пиранья, а также инфантильная Акула, основное дарование которой – мастерски перевоплощаться.

Главная цель героев – избежать заключения. Для этого перед ними стоит задача: проверить аферу тысячелетия, а именно – главные герои должны убедить всех в том, что перевоспитались на все 100, и стали настоящими порядочными жителями Лос-Анджелеса. Для подтверждения этого факта им нужно победить нового злодея. В процессе всех событий лидер бандитской группировки поганцев внезапно обнаруживает, что ему очень нравится быть добрым и порядочным.

Работа над фильмом

Режиссер картины – Пьер Перифель, сценаристы – Хиллари Уинстон и Итан Коэн.

В озвучивании персонажей приняли участие: Энтони Рамос, Крэйг Робинсон, Сэм Роквелл, Алекс Борштейн, Аквафина, Марк Марон, Зази Битц и Ричард Айоади.

"Поганцы" - это удачно смиксованное сочетание комедийного, приключенческого и криминального жанров. Фильм идеально подходит для семейного просмотра.

От мировых критиков фильм "Плохие люди" получил в своем подавляющем большинстве положительные отзывы.

Кассовый сбор в мировом прокате составил $245 млн.

Культура
Кино
Украина
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