Сюжет фильма

События развиваются в Лос-Анджелесе (США). Но это не обычный и всем известный Лос-Анджелес, ведь теперь в этом мегаполисе сосуществуют вместе с людьми антропоморфные животные.

"Поганцы" - это группировка виртуозных грабителей, выкристаллизованных знатоков своего дела. В банду входят: серый Волк – лидер и харизмат, его специализация – взлом сейфов, цинично-саркастический Змей, компьютерная богиня – Тарантула, непредсказуемо-импульсивная Пиранья, а также инфантильная Акула, основное дарование которой – мастерски перевоплощаться.

Главная цель героев – избежать заключения. Для этого перед ними стоит задача: проверить аферу тысячелетия, а именно – главные герои должны убедить всех в том, что перевоспитались на все 100, и стали настоящими порядочными жителями Лос-Анджелеса. Для подтверждения этого факта им нужно победить нового злодея. В процессе всех событий лидер бандитской группировки поганцев внезапно обнаруживает, что ему очень нравится быть добрым и порядочным.

Работа над фильмом

Режиссер картины – Пьер Перифель, сценаристы – Хиллари Уинстон и Итан Коэн.

В озвучивании персонажей приняли участие: Энтони Рамос, Крэйг Робинсон, Сэм Роквелл, Алекс Борштейн, Аквафина, Марк Марон, Зази Битц и Ричард Айоади.

"Поганцы" - это удачно смиксованное сочетание комедийного, приключенческого и криминального жанров. Фильм идеально подходит для семейного просмотра.

От мировых критиков фильм "Плохие люди" получил в своем подавляющем большинстве положительные отзывы.

Кассовый сбор в мировом прокате составил $245 млн.