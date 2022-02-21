Политики ЕС и Британии назвали признание Путиным "Л/ДНР" нарушением международного права и Минских соглашений и призвали к санкциям против РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией "Л/ДНР" и заявил, что это "еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, стороной которых является Россия".



"Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку сепаратистам. Она также пытается создать повод для очередного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.



Столтенберг отметил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.



"Союзники упорно призывают Россию выбрать путь дипломатии и немедленно отменить свое массовое военное наращивание в Украине и вокруг нее, а также вывести свои силы из Украины в соответствии со своими международными обязательствами", - заявил генсек НАТО.



Министер иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что решение РФ является серьезным ударом по всем дипломатическим усилиям и уничтожением "лет усилий в Нормандском формате и ОБСЕ".



"Признание также является очередным нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, которое мы решительнее всего осуждаем. Германия остается непоколебимой на стороне Украины в ее международно признанных границах. Мы будем реагировать на это нарушение международного права. Мы согласовываем это с нашими партнерами", - сказала Бербок.



Германия призвала РФ отменить решение о признании "республик" и ликвидировать военные угрозы на границе Украины.



Издание The Guardian передает, что президент Эстонии Алар Карис заявил, что Москва несерьезно относится к дипломатии, а ищет casus belli - формальный повод для развязывания войны.



"Эстония никогда не согласится с незаконным решением России признать Донецкую и Луганскую области. Они являются международно признанной частью Украины, как и Крым", - заявил Карис.



Также свою реакцию выразил и премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш, заявив, что Россия стремится насильственными средствами вызвать смену политического руководства и внешнеполитического курса Украины.



"Мы призываем международное сообщество к действиям путем введения жестких экономических санкций против Российской Федерации и лиц, ответственных за посягательство на государственность Украины", - сказал премьер-министр Латвии.



Лиз Трасс написала, что признание Россией "Л/ДНР" означает "вопиющее пренебрежение Россией своими обязательствами в рамках Минских договоренностей".



"Этот шаг означает дальнейшую атаку на украинский суверенитет и территориальную целостность, сигнал о завершении Минских договоренностей и нарушении устава ООН. Это показывает, что Россия избрала конфронтацию вместо диалога", - говорится в сообщении.



Трасс добавила, что Великобритания скоординирует ответы на эти действия с партнерами.



"Мы не позволим России нарушать ее международные обязательства безнаказанно", - заявила министр.



Матеуш Моравецкий также заявил, что "признание двух самопровозглашенных "республик" означает отказ от диалога и вопиющее нарушение международного права".



"Это акт агрессии против Украины, на который следует дать однозначный ответ и немедленные санкции. Это единственный язык, который понимает Путин. Я призываю к срочному заседанию Европейского Совета для обсуждения этого вопроса", - написал Моравецкий.







"В Лондоне Борис Джонсон заявил, что решение Путина признать две "республики" "явно нарушает международное право. Это грубое нарушение суверенитета и целостности Украины", - сообщает The Guardian.



Джонсон добавил, что такое решение президента РФ является "плохим признаком" и является "темным знаком" того, что все движется в неправильном направлении.



В своем Twitter фон дер Ляен отметила, что подобные действия РФ являются нарушением территориальной целостности Украины.



"Признание двух оккупированных территорий в Украине является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решительностью в знак солидарности с Украиной", - отметила президент Еврокомиссии.







Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.



Как сообщалось ранее, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик".

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что Россия уже в течение многих месяцев прорабатывает риски, с которыми может столкнуться в случае признания так называемых Л/ДНР.

В то же время США и Великобритания осудили намерение РФ признать "Л/ДНР".

ЕС пригрозил России санкциями в случае признания "республик".

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