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"Плохая прическа, плохая майка". Финское телевидение показало, как Путин отдыхал в 90-х

24 сентября, 2023 воскресенье
17:25
Мир Путин в Финляндии в начале 90-х годов

Общественный вещатель Финляндии Yle в воскресенье, 24 сентября 2023 года, показал несколько любительских видео и сделанных на их основе стопкадров с нынешним руководителем РФ Владимиром Путиным, когда тот отдыхал в их стране с Анатолием Собчаком

В обнародованных кадрах можно увидеть Путина, Собчака и их семьи.

Анатолий Чубайс был первым демократически избранным мэром Санкт-Петербурга (Ленинграда), а Владимир Путин возглавлял городской Комитет по внешним связям и отвечал за иностранные инвестиции и экспорт-импорт через петербургские порты.

Как отмечается, видео снято одним из их российских знакомых, имя которого не называется.

Дата съемки – майские праздники в начале 90-х годов.

На видео Путин вместе с Собчаком играет в настольный теннис, рыбачит и обедает на вилле в Финляндии. Рядом с ними находятся охранники, супруги и другие близкие. Также есть кадры, как Путин бросает дротики с охранниками.

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При этом Путин выглядит неряшливо: на нем мятый спортивный костюм Adidas, волосы не расчесаны.

"Таким был Путин до того, как разбогател: плохая ветровка, плохая прическа, плохая майка", - цитирует Yle эксперта из России, журналиста The Guardian Люка Гардинга, проанализировавшего это видео.

В объектив камеры, как обращает внимание Yle, Путин иногда смотрит украдкой, пряча то взгляд, то лицо.

Видео, по данным Yle, было снято на представительной вилле компании Thomesto Group, импортировавшей необработанную древесину из России. Компания приглашала Путина и Собчака на остров Торсе на южном побережье Финляндии.

При этом особое внимание финских журналистов привлекает эпизод с употреблением гостями мясного блюда. Путин в шутку предлагает показать эти кадры на российском ТВ, чтобы зрители увидели, как питается Собчак. Россияне в те годы действительно имели сложности с продуктами.

"Подачки капиталистов!" – смеются присутствующие.

Россия
Владимир Путин
Финляндия
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