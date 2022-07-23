Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы плодотворно работаем над потерями врага. За прошедшие сутки (22 июля, - ред.) ВСУ нанесли четыре мощных авиационных удара по опорным пунктам противника, где он укрепляется для дальнейших агрессивных действий и по скоплению техники. Иногда создается впечатление, что враг скапливается умышленно, увидев наши самолеты в небе, чтобы скорей для себя закончить этот ужас", - подчеркнула Гуменюк.

На Южном направлении за минувшие сутки уничтожены 93 российских захватчика, украинская авиация нанесла удары по двум вражеским опорным пунктам на Херсонщине и по скоплению силы и техники на Николаевщине.

В оперативном командовании "Юг" заверили украинцев, что сейчас ситуация на Приднестровском направлении контролируема, а граница надежно защищена

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