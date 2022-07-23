Плодотворно работаем над потерями враждебной силы, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на южном направлении враг регулярно терпит потери
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мы плодотворно работаем над потерями врага. За прошедшие сутки (22 июля, - ред.) ВСУ нанесли четыре мощных авиационных удара по опорным пунктам противника, где он укрепляется для дальнейших агрессивных действий и по скоплению техники. Иногда создается впечатление, что враг скапливается умышленно, увидев наши самолеты в небе, чтобы скорей для себя закончить этот ужас", - подчеркнула Гуменюк.
- На Южном направлении за минувшие сутки уничтожены 93 российских захватчика, украинская авиация нанесла удары по двум вражеским опорным пунктам на Херсонщине и по скоплению силы и техники на Николаевщине.
- В оперативном командовании "Юг" заверили украинцев, что сейчас ситуация на Приднестровском направлении контролируема, а граница надежно защищена
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