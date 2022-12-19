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"Плевок в лицо воинам и волонтерам": нардепка-"слуга" Янченко заявила о выходе из партии из-за поступка главы "СН" Шуляк

19 декабря, 2022 понедельник
22:55
Общество

Нардепка от "Слуги Народа" Галина Янченко заявила о выходе из партии из-за визита главы партии нардпеки Елены Шуляк к раненому военному Олегу Симорозу в госпиталь для выяснения отношений после его критики в адрес законопроекта №5655 о градостроительстве

Об этом Янченко написала в Facebook.

При этом Янченко назвала законопроект №5655 коррупционным.

"Все имеет пределы. Поступок Елены Шуляк по отношению к раненому бойцу - это днище. Прийти к защитнику в госпиталь, не чтобы навестить, не чтобы поддержать, - а чтобы выяснять отношения по ее коррупционному законопроекту 5655 - это плевок в лицо всем нашим воинам, всем волонтерам, всем, кто рискует своей жизнью на передовой ради победы нашей страны. Человек, занимающий государственный пост, не имеет на такое права! От слова вообще", - написала Янченко.

Янченко также обвинила Шуляк в клевете в отношении волонтеров и шантаже депутатов.

"К сожалению, далеко не первый ее недостойный поступок. Она и раньше позволяла себе клеветать на волонтеров, шантажировать депутатов и презирать коллег. Находиться в одной партии с Шуляком - это терпеть такое отвратительное поведение. Написала заявление о выходе из партии "Слуга народа", - подытожила Янченко.

  • 13 декабря Рада приняла закон о реформировании сферы градостроительной деятельности.
  • После этого президента Украины Владимира Зеленского призвали наложить вето на законопроект N5655 - который приведет к хаотической застройке городов и уничтожению исторических памятников крупными застройщиками.
  • Ранее Ассоциация городов Украины опубликовала обращение глав населенных пунктов, выступивших против законопроекта №5655 о реформе градостроительства. Они предупредили, что этот законопроект "ведет к монополизации строительного рынка, лишит общественность и местные власти возможности влиять на незаконные застройки, приведет к возмещению самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижения децентрализации". Заявление подписали около 40 городских голов, в том числе Виталий Кличко, мэр Львова Андрей Садовый, мэр Хмельницкого Александр Симчишин, мэр Тернополя Сергей Надал, мэр Ровно Александр Третьяк, мэр Винницы Сергей Моргунов, мэр Чернигова Владислав Атрошенко, мэр Житомира Сергей Сухомлин и другие.
  • Петиция с требованием ветировать законопроект набрала нужное количество голосов.
  • Утративший обе ноги на войне против РФ военный Олег Симороз сообщил, что глава партии "Слуга народа" нардпека Елена Шуляк пришла к нему в госпиталь выяснять отношения после его публичной критики законопроекта.

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