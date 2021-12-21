"Плевок в лицо Байдену от Зеленского": юрист Жернаков об отказе объявить победителя конкурса на руководителя САП
Глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков прокомментировал необъявление победителя конкурса на должность Специализированного антикоррупционного прокурора
Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Ситуация та, которую не мог предусмотреть никто. Это позор на весь мир. Глава комиссии Екатерина Коваль, когда уже объявлены были результаты и баллы, было понятно, кто выиграл сказала неоднократно, то ссылаясь на то, что она устала, то на решение ОАСК , которое не вступило в законную силу."Давайте перенесем объявление результатов". Сорвали делегированные властями, парламентом члены комиссии утверждение формальное победителем Александра Клименко", - сказал юрист.
Он пояснил, что на руководителе САП замкнута вся борьба с коррупцией, все уголовные производства по ТОП-коррупции.
"Это одна из причин, почему этого не хочет (замглавы ОП Олег,-ред) Татаров, очевидно Зеленский и Ермак. Без их благословения не было бы и этого решения ОАСК, я уверен, не было бы срыва комиссии. Президент Зеленский пообещал это прямо и письменно президенту Байдену, уже выше некуда, когда балы выставлены, когда все понимают, кто победил - просто взять и сорвать
объявления победителя. Это плевок в лицо лично Байдену от Зеленского и это позор на весь мир", - подытожил Жернаков.
- Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.
- В Офисе Президента Украины заявили, что решение Окружного административного суда Киева об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не является окончательным, и его нужно проанализировать.
- 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами.
- В конкурсе на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры по итогам собеседований детектив НАБУ Александр Клименко набрал 151 балл, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 200 баллов.
- Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры отказалась утверждать результаты конкурса
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