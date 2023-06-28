Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский

"Пленен из так называемой ЧВК "Шторм z", которая сформирована из российских зэков, рассказывает об огромных потерях россиян в боях с украинскими воинами. Это Михнов Никита Сергейевич из Рязанской области. Ему 23 года и он был приговорен к лишению свободы за незаконное поведение с наркотиками", - написал командующий.

Наемник рассказал, что из тюрьмы он попал на контракт.

"Заводили нас через начало Клещиевки. Сказали: "Будет обстрел, аккуратно заходим и ложимся, если будет мина". Но никто так не стал делать, все начали паниковать. Потому что тренируют всего пару дней", - говорит российский пленный.

На позициях оккупантам приходилось на днях ждать воду и еду. Также на поле битвы враг нес потери.

"Нас отправляют "на мясо", просто "мясо", под минометный расчет отправляют, говорят, сидите в окопах. Нас накрывает минометами и разрывает на части", – добавляет россиянин.