Об этом говорится на сайте выставки Prix de la Photographie Paris.

Дмитрий Козацкий получил первое место в категории Press/War и второе – в общей категории Press.

"Все видели эти фото из Азовстали. Их автор Дмитрий Козацкий сейчас в плену. Пока он в плену, рассылайте эти фотографии на все возможные журналистские и фотоконкурсы. Важно! Важно, чтобы весь мир снова увидел героев Украины, которые до последнего защищают свою землю" , – говорится в сообщении.

20 мая Дмитрий Казацкий опубликовал прощальные фото с завода "Азовсталь".

Также он попросил в Twitter отправлять опубликованные им фото на журналистские премии и фотоконкурсы. "Если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно. Благодарю всех за поддержку. До встречи", - написал он.

6 июня мама бойца полка "Азов" Дмитрия Козацкого Ирина Юрченко рассказала, что из разных уголков мира к ней поступают запросы о разрешении взять фотографии с Азовстали, сделанные Дмитрием, для фотовыставок о войне РФ против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb