Пленный азовец Дмитрий Козацкий (Орест) получил первые места на фотовыставке в Париже за фотографии из Азовстали
Пленный боец "Азова" Дмитрий Козацкий завоевал золото и серебро на фотовыставке в Париже за серию фото из Азовстали The Light will win
Об этом говорится на сайте выставки Prix de la Photographie Paris.
Дмитрий Козацкий получил первое место в категории Press/War и второе – в общей категории Press.
"Все видели эти фото из Азовстали. Их автор Дмитрий Козацкий сейчас в плену. Пока он в плену, рассылайте эти фотографии на все возможные журналистские и фотоконкурсы. Важно! Важно, чтобы весь мир снова увидел героев Украины, которые до последнего защищают свою землю" , – говорится в сообщении.
- 20 мая Дмитрий Казацкий опубликовал прощальные фото с завода "Азовсталь".
- Также он попросил в Twitter отправлять опубликованные им фото на журналистские премии и фотоконкурсы. "Если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно. Благодарю всех за поддержку. До встречи", - написал он.
- 6 июня мама бойца полка "Азов" Дмитрия Козацкого Ирина Юрченко рассказала, что из разных уголков мира к ней поступают запросы о разрешении взять фотографии с Азовстали, сделанные Дмитрием, для фотовыставок о войне РФ против Украины.
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