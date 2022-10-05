Об этом сообщил на facebook-странице начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов

Как написал Болвинов, после освобождения этого села в полицию обратились местные жители. Они рассказали, что в подвале одного из домов содержались пленные – их односельчане, атовцы и пленные из ВСУ. Соседи постоянно слышали из подвала крики.

"На данный момент полиции точно известно о пытках закапывания/выкапывания в землю заживо и применения противогаза с тлеющей тряпкой. Также в застенке найдены фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из мужчин, которые были здесь", – сообщил Болвинов.

Он добавил, что полиции известны имена военнослужащих, над которыми издевались русские. Теперь следователи и прокуроры устанавливают все факты преступлений, произошедших в застенке.

В застенке оккупантов, которую полицейские обнаружили на днях в городе Волчанск на Харьковщине, нашли инструменты для пыток, удавки, хомуты и тому подобное. Русские избивали незаконно заключенных, пытали их электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы.

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