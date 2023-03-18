Пленным под Бахмутом и Угледаром оккупантам дали от 10 до 12 лет заключения
Российские военные, взятые в плен ВСУ под Бахмутом и Угледаром, получили тюремные сроки: им дали от 10 до 12 лет заключения за военные преступления
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Украинские защитники взяли четырех российских военных в плен под Бахмутом и Угледаром, по материалам правоохранителей суд назначил одному из фигурантов 10 лет заключения, другим троим – 12 лет.
На скамье подсудимых оказались командир мотострелкового взвода 2-го армейского корпуса РФ, боевик, который с начала вторжения штурмовал города и села Донетчины и Луганщины, захватчик "разведки ДНР" и оккупант 5-й отдельной мотострелковой бригады.
Злоумышленникам сообщили о подозрении по статьям УКУ:
- ст. 111 (государственная измена);
- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
- ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).
- Напомним, ранее по материалам СБУ тюремные сроки получили два вражеских агитатора: один из них администрировал telegram-канал "Херсонская республика".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное