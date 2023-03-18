Пленным под Бахмутом и Угледаром оккупантам дали от 10 до 12 лет заключения

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Украинские защитники взяли четырех российских военных в плен под Бахмутом и Угледаром, по материалам правоохранителей суд назначил одному из фигурантов 10 лет заключения, другим троим – 12 лет.

На скамье подсудимых оказались командир мотострелкового взвода 2-го армейского корпуса РФ, боевик, который с начала вторжения штурмовал города и села Донетчины и Луганщины, захватчик "разведки ДНР" и оккупант 5-й отдельной мотострелковой бригады.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по статьям УКУ:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).