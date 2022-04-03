Пленных нацгвардейцев с ЧАЭС морят голодом и не дают воды, – Денисова
Вывезенные оккупантами с Чернобыльской АЭС бойцы Национальной гвардии Украины, охранявшие станцию, предположительно находятся на территории РФ и Беларуси – в городах Смоленск и Брагин
Об этом со ссылкой на супругу одного из пленных нацгвардейцев написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Вывезенные оккупантами с Чернобыльской АЭС бойцы НГУ, охранявшие станцию и захваченные рашистами 24 февраля 2022 года, вероятно, находятся на территории Российской Федерации (г. Смоленск) и Республики Беларусь (г. Брагин). Об этом сообщила супруга одного из пленных. По ее информации, пленников морят голодом и не дают воды", – говорится в сообщении.
Пока ничего неизвестно о состоянии их здоровья. Однако Денисов отмечает, что захватчики грубо нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, в частности статью 26 Конвенции, которая гарантирует надлежащее питание для пленников войны.
Украинский омбудсман призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушений прав человека России в Украине.
- 31 марта оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС и Славутич, однако забрали с собой плененных нацгвардейцев.
- В субботу, 2 апреля, над освобожденной от российских оккупантов Чернобыльской АЭС снова был поднят флаг Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное