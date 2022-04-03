Пленных нацгвардейцев с ЧАЭС морят голодом и не дают воды, – Денисова

Об этом со ссылкой на супругу одного из пленных нацгвардейцев написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Вывезенные оккупантами с Чернобыльской АЭС бойцы НГУ, охранявшие станцию и захваченные рашистами 24 февраля 2022 года, вероятно, находятся на территории Российской Федерации (г. Смоленск) и Республики Беларусь (г. Брагин). Об этом сообщила супруга одного из пленных. По ее информации, пленников морят голодом и не дают воды", – говорится в сообщении.

Пока ничего неизвестно о состоянии их здоровья. Однако Денисов отмечает, что захватчики грубо нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, в частности статью 26 Конвенции, которая гарантирует надлежащее питание для пленников войны.

Украинский омбудсман призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушений прав человека России в Украине.

31 марта оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС и Славутич, однако забрали с собой плененных нацгвардейцев.

В субботу, 2 апреля, над освобожденной от российских оккупантов Чернобыльской АЭС снова был поднят флаг Украины.

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