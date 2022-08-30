Пленных азовцев в Оленовке могли взорвать зарядом от огнемета, - ОГПУ

Об этом в ответ на запрос DW сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Как отмечают в ОГПУ, источником могла стать "капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа "Шмель", "Шмель-М", "Рысь".

Такой вывод следствие пришло по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов по применению частей и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, идентификации боеприпасов и применения инженерных частей и подразделений.

"В то же время в уголовном производстве продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования, взрывотехнической, пожарно-технической экспертиз", - добавили в Офисе генпрокурора.

Продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны соединено с умышленным убийством).

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. 17 мая первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. 2 августа американские эксперты подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

23 августа стало известно, что Организация Объединенных Наций подготовила группу специалистов, которые займутся установлением фактов гибели около 50 украинских военнопленных в колонии в оккупированной Оленовке.

24 августа Совет безопасности ООН проводил заседание, посвященное широкому спектру вопросов, связанных с последствиями полномасштабной российской войны против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский призвал расследовать военное преступление РФ в Оленовке и чтобы миссия ООН проверила условия содержания военнопленных.

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