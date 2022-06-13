Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".



"Почти месяц ребята находятся на неподконтрольной Украине территории. Они, возможно, находятся в Оленовке. Почему "возможно"? Потому что у нас нет проверенных сведений. Находятся ли они именно там? И потому надеемся, что Международный комитет Красного Креста туда допустят и мы получим больше информации. Как чувствуют себя наши ребята, что едят, пьют ли воду, не издеваются ли над ними, оказывают ли медицинскую помощь - к сожалению, таких официальных сведений совсем нет. Поэтому семьи волнуются. Ми обращаемся в организации, в первую очередь в Красный Крест, в ООН, с просьбой, чтобы они предоставили эти сведения", - отметила Наталья.



Сестра бойца также добавила, что нельзя забывать о героях Украины.



"После таких испытаний после того, что они сделали для всех нас, чтобы мы вставали утром. Думаю, что все украинцы благодарны им. Будем делать все возможное, чтобы они вернулись домой", - подчеркнула Наталья.

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