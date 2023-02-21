Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Я могу подтвердить информацию о нехватке боеприпасов и медикаментов в ЧВК Вагнера. Эту информацию подтверждают также пленные вагнеровцы. Также они рассказывают о спорах между наемниками и военнослужащими регулярной армии РФ. Сейчас вагнеровцев мало видим на линии фронта, ведь им нечем воевать", - рассказал Дмитрашковский



Полковник ВСУ добавил, что россияне отправляют подкрепление своим подразделениям на Донетчине.



"Также мы получили сообщение о том, что 155 и 40 бригады армии РФ не вывели с оккупированных территорий Украины. Вместо этого их объединили в одну бригаду и оставили на территории оккупированной Донетчины. Также к ним подвезли подкрепление более чем в 43 автобусах, которые были замечены в Мелитополе. В основном это мобилизованные россияне", - добавил он.



18 февраля мэр Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области зафиксировали 43 автобуса РФ с боевиками ЧВК Вагнера