Пленные нацгвардейцы, которых враг забрал с ЧАЭС, могут находится в России и Беларуси, - Энергоатом
Бойцы Национальной гвардии, которых оккупанты 24 февраля пленили в Чернобыльской ЧАЭС и похитили при уходе из нее, вероятно сейчас находятся на территории РФ в городе Смоленск и Беларуси в городе Брагин
Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.
Сообщается, что об этом рассказала супруга одного из пленных.
Женщина рассказала, что бойцы морят голодом, не дают воды. Также ничего не известно об их состоянии здоровья, скорее всего пленники нуждаются в медицинской помощи.
"Это существенное и грубое нарушение Женевской Конвенции. Семьи нацгвардейцев обеспокоены бесчеловечным обращением с военнопленными и требуют скорейшего возвращения пленников домой", - говорится в сообщении.
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