Пленные нацгвардейцы, которых враг забрал с ЧАЭС, могут находится в России и Беларуси, - Энергоатом

Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.

Сообщается, что об этом рассказала супруга одного из пленных.

Женщина рассказала, что бойцы морят голодом, не дают воды. Также ничего не известно об их состоянии здоровья, скорее всего пленники нуждаются в медицинской помощи.

"Это существенное и грубое нарушение Женевской Конвенции. Семьи нацгвардейцев обеспокоены бесчеловечным обращением с военнопленными и требуют скорейшего возвращения пленников домой", - говорится в сообщении.