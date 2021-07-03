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Пленки Медведчука: "Зеленая власть", переписывая историю в пользу врага, разрушает государственность Украины, - расследование Татьяны Чорновол

3 июля, 2021 суббота
21:30
война с Россией Виктор Медведчук

Во времена "зеленой власти" очень настойчиво и системно победы украинской армии на Донбассе в 2014 году ставятся под сомнение, таким образом, это может уничтожить процессы построения государства в Украине

Об этом говорится в расследовании Татьяны Чорновол специально для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

На этой неделе Украина отмечает 7 годовщину освобождения крупных городов Донбасса: Лимана, Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Бахмута. Эти города были освобождены в первую же неделю большого наступления украинской армии, начавшегося 1 июля 2014 года с обращения 5-го президента к нации.

Благодаря самоотверженному наступлению украинской армии, Национальной гвардии и добровольческих батальонов за июль-август 2014 года было освобождено 70 процентов территории Донбасса. Если бы не коварное нападение регулярной русской армии под Иловайском - мы бы освободили и Донецк. На карте военных действий видно, как в августе 2014 года украинские вооруженные силы практически замкнули кольцо вокруг Донецка.

Сейчас возникла проблема с попытками переписать историю Украины. Во времена "зеленой власти" очень настойчиво и системно победы 2014 года ставятся под сомнение. И из этого, конечно, торчат уши Кремля.

Переписать нашу историю 2014 года крайне важно для Кремля. Ведь это основа российской пропаганды: тезисы, что украинцы неспособны себя защищать, а наступать и одерживать победы, особенно в противостоянии с армией России и подавно. А если такое произошло - Кремль системно работает над отрицанием и размыванием этих исторических фактов всеми способами.

В частности, два года назад депутат Нестор Шуфрич, соратник кума Путина Медведчука, подал в ГБР заявление о преступлении, где назвал уголовным преступлением приказ 5-того президента Украины Петра Порошенко о контрнаступлении на Донбассе. А вскоре появились пленки записей в кабинете руководителя ГБР Романа Трубы из которых стало ясно, что тогдашним руководителем ГБР в таких делах напрямую руководили из Офиса Президента. Дела ему заказывали непосредственно руководитель ОП Богдан и его заместитель Смирнов.

То есть, в 2019 году Украина вдруг превратилась в сцену театра абсурда, когда 5-й президент Порошенко ходил на допросы, где с гордостью говорил, что Верховный главнокомандующий имеет обязанность командовать армией и защищать суверенитет, а 6-й президент Зеленский пинал ГБР, дабы те квалифицировали контрнаступление как преступление.

Зеленский даже не понимал, что делает. Он думал, что преследует предшественника, а на самом деле он переписывал историю Украины в интересах Кремля.

Вместо сохранения памяти о победоносном наступлении украинской армии и освобождении городов, в общественное сознание забрасывали новую информацию - об уголовном преступлении.

Если вернуться к заявлению Шуфрича, то в нем он признает, что майдановская власть использовала его персону и персону кума Путина Медведчука для дезинформации врага в 2014 году во время подготовки к контрнаступлению. Пока Шуфрич с Медведчуком договаривались с сепаратистами, как легализовать оккупацию Славянска, Порошенко повел войска в наступление и Славянск был освобожден.

Как конкретно майдановская власть использовала кума Путина сейчас есть возможность узнать из первоисточника, из выложенных в интернет так называемых пленок Медведчука. Они как раз о том периоде, июнь 2014 года.

Сейчас из этих пленок активно вытаскивают цитаты для политических манипуляций, и, опять же, для переписывания истории. Хотя на самом деле ценность они представляют с точки зрения реального исторического процесса бурного 2014 года, но для этого надо не смаковать отдельные цитаты, а прослушать много часов записей июня того года.

На самом деле в них нет ничего сенсационного, но они показывают, что для того, чтобы выбросить захватчика с Донбасса, Украине приходилось осваивать методы гибридной войны.

"Пленки Медведчука" доказывают, что в 2014 году контрразведка Украины использовала Медведчука, как "троянского коня". Медведчук тогда без проблем встречался с руководящей верхушкой ОРДЛО, ведь он имел там высокий статус кума Путина, а если его не принимали, он звонил в Кремль.

В записях много часов такой информации, но она не представляла интерес для спецслужб. Слушая пленки становится понятно, что главное использование Медведчука было в том, чтобы дезинформировать врагов о готовности украинской власти к легализации атаманщины "ЛНР/ДНР", в то время, когда власть на самом деле готовила контрнаступление на Донбассе.

Если прослушать разговоры Медведчука июня 2014 и сравнить их с хронологией событий на Донбассе становится четко понятно, что 5-й президент Порошенко посылал Медведчука на переговоры к сепаратистам во время важных спецопераций или критических моментов на фронте. Логично, чтобы снижать градус активности врага.

99% записей переговоров Медведчука с сепаратистами на пленках БИГУСа, касаются того периода июня 2014 года, когда украинская армия делала отчаянные попытки закрыть границу. Ведь от закрытия границы откуда к нам перли российские наемники, оружие, боеприпасы, бронетехника, напрямую зависел успех будущего контрнаступления и освобождения Донбасса.

"Мы должны были закрыть государственную границу, понятно, что это было очень опасно для террористов и русских. Тогда бы сама идея террористических республик сошла на нет", - рассказал военнослужащий 79 бригады Вячеслав Зайцев.

Поскольку российские ресурсы у боевиков ОРДЛО множились с каждым днем, это надо было делать быстро. 12 июня, всего через 5 дней после инаугурации нового президента, армия получает от него боевой приказ брать под контроль границу.

Не секрет, что имеющихся в стране боевых подразделений было крайне недостаточно для этой миссии. Поэтому командование ухватилось за единственно возможный, но довольно авантюрный вариант - пробивать узкий коридор (буферную зону шириной всего 10 км) через территории, контролируемые сепаратистами, непосредственно на линию границы с Российской Федерацией.

Поэтому со стороны государства-агрессора наступавшие подразделения вооруженных сил не были прикрыты ничем, кроме международного права. Которое, к сожалению, было слабой защитой, если речь шла о Путине. Например, в ответ на начало украинской активности на границе 12 июня Путин демонстративно перебросил из Ростова в Снежное российские танки. Конечно, это был красноречивый сигнал украинской власти.

После этого украинская власть прибегла к блефу: по каналу, носившему фамилию Медведчук, запустила дезинформацию о готовности договариваться с атаманами ОРДЛО через посредничество Медведчука.

Это сработало. Путин, чтобы не сорвать политический проект своего кума, во время всего переговорного периода не отдавал приказ артиллерии расстреливать наши войска, наступавшие в самом приграничье с российской территории Соответственно мы выиграли две недели времени для того, чтобы развернуть войска.

В 2020 году Офис президента сливает в информационное пространство "пленки Медведчука". Все переворачивается с ног на голову - теперь уже переговоры о перемирии, санкционированные 5-тым президентом, подаются как предательство. Причем манипулятивно замалчивается, что они были сорваны контрнаступлением.

Зеленский не понимает, что, таким образом, он атакует не политического соперника Порошенко, а основы государственности. Ведь в общественной памяти сверху на факты 2014 года, которыми нация самом деле может гордиться - сопротивление, наступление, освобождение - записывается новая трактовка: все преступление, все зрада.

Так что "переписывание истории" - это не только разрушительное для государственности следствие ненависти Зеленского к Порошенко. Проблема глубже: нынешний президент Украины не имеет государственного мышления, он не понимает государственных процессов, не видит красных линий.

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Виктор Медведчук
расследование
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