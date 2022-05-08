Плен для "Азова" неприемлем, потому что это слишком большой подарок врагу. Заявление защитников Мариуполя

Трансляцию брифинга ведет телеканал Еспресо.TV .

"Да, можно отложить оружие и просто сдаться... Мы все это время знали, что у полка "Азов" нет высоких шансов на выживание, если нас возьмут в плен. Да и сдаться для нас – неприемлемо, потому что мы не можем сделать такой большой подарок врагу", – заявил офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко.

Он отметил, что каждый пленник создает обменный фонд и ресурс для давления на переговорах.

"Для бойцов полка "Азов" плен означает смерть", – сказал он во время брифинга.