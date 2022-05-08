Плен для "Азова" неприемлем, потому что это слишком большой подарок врагу. Заявление защитников Мариуполя
Плен для "Азова" неприемлем, каждый пленник создает обменный фонд и ресурс для давления на переговорах
Трансляцию брифинга ведет телеканал Еспресо.TV .
"Да, можно отложить оружие и просто сдаться... Мы все это время знали, что у полка "Азов" нет высоких шансов на выживание, если нас возьмут в плен. Да и сдаться для нас – неприемлемо, потому что мы не можем сделать такой большой подарок врагу", – заявил офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко.
Он отметил, что каждый пленник создает обменный фонд и ресурс для давления на переговорах.
"Для бойцов полка "Азов" плен означает смерть", – сказал он во время брифинга.
- Напомним, офицеры штаба обороны Мариуполя, чьи подразделения продолжают удерживать комбинат "Азовсталь", назвали суммарные данные по потерям врага и жертвам среди мирных жителей города.
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