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Племянник Кеннеди объявил об участии в выборах президента США в качестве независимого кандидата

10 октября, 2023 вторник
05:37
Новости

Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США демократа Джона Кеннеди, в понедельник объявил о намерениях участвовать в президентских выборах как независимый кандидат

Об этом сообщает AP.

Кеннеди-младший еще раньше объявил о намерениях соревноваться за президентскую номинацию, но до сих пор считалось, что он будет это делать через родную Демократическую партию.

"Сегодня я пришел сюда, чтобы провозгласить нашу независимость от тирании коррупции, которая избавляет нас от доступной жизни, нашей веры в будущее и уважения друг к другу. Но чтобы сделать это, я должен сначала провозгласить свою собственную независимость. Независимость от Демократической партии и от всех других политических партий", – сказал он во время выступления в Филадельфии.

Член одной из самых известных семей Демпартии, Кеннеди-младший имеет лучшие рейтинги расположения среди республиканцев, чем среди демократов.

Четверо братьев и сестер политика в совместном заявлении осудили его намерения участвовать в выборах президента США, назвав это решение "опасным для нашей страны".

У 69-летнего Роберта Кеннеди-младшего не было опыта работы в правительстве или политике. Он стал известен в 1980-х и 1990-х в качестве юриста в сфере экологии, который приложился к сохранению реки Гудзон, а также отстаивал возобновляемую энергетику и права коренного населения США.

Однако в середине 2000-х Кеннеди-младший становится антивакцинатором и начинает продвигать теории сговора о якобы связи вакцин с врожденными болезнями для детей. Во время пандемии коронавируса он также говорил о сговоре правительства США и "большой фармы" с целью получения сверхприбылей.

Что касается взглядов на Украину, то Кеннеди-младший осуждал Россию, но – как и крайне правые республиканцы – называл российскую агрессию "прокси-войной" и критиковал американскую помощь Украине. В США он также возлагал ответственность за "провоцирование" Москвы до вторжения.

Кеннеди-младший, по последним опросам, может рассчитывать на 14% голосов избирателей. Поскольку его электорат распределен, пусть и неравномерно, между республиканцами и демократами, а участвовать в выборах он будет как независимый кандидат, он может оттянуть часть сторонников других ведущих кандидатов – Джо Байдена и Дональда Трампа.

Что известно о выборах президента в США

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Они станут 60 выборами президента США.

16 ноября 2022 года экспрезидент США Дональд Трамп объявил , что будет соревноваться за пост главы Белого дома. Позже, 25 апреля, Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах.

5 апреля стало известно , что Роберт Кеннеди-младший будет вторым перспективным кандидатом от Демократической партии, который может стать одним из главных соперников Джо Байдена.

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году приведет к поражению Украины в войне с РФ, а бывший спецпредставитель США Волкер рассказал , как выборы американского президента повлияют на помощь Украине

21 августа бывший президент США Дональд Трамп заявил , что пропустит будущие республиканские праймериз, ссылаясь на свой значительный отрыв в опросах общественного мнения как доказательство того, что он уже хорошо известен и нравится избирателям.

В то же время, по результатам опроса, большая часть избирателей в США считает текущего президента Джо Байдена слишком старым для того, чтобы баллотироваться на вторую каденцию.

В конце сентября Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший заявил , что не исключает, что будет баллотироваться в президенты США от "третьей силы".

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