PlayStation Store и Apple Pay больше недоступны в России

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



"Sony прекратила работу PlayStation Store в России, а также прекращает поставки консолей в РФ. Очень скоро россиянам останется сапер на "сломанной" винде", - пошутил Федоров.

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"Apple Pay в России больше недоступен", - коротко заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.