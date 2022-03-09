PlayStation Store и Apple Pay больше недоступны в России
На территории России из-за санкций больше недоступны сервисы PlayStation Store и Apple Pay
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Sony прекратила работу PlayStation Store в России, а также прекращает поставки консолей в РФ. Очень скоро россиянам останется сапер на "сломанной" винде", - пошутил Федоров.
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