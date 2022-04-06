Playboy Ukraine выпустил специальный номер журнала, посвященного войне в Украине. Фото

Об этом говорится на странице известного журнала для взрослых.



На обложке – вместо обнаженных красавиц изображена жительница Ирпеня Анастасия Тиха, которая вывозила собак, украинские военные, одна из которых держит ребенка, а другая – помогает женщине с котом. А также кадры эвакуации людей из Ирпеня и разрушенное здание облгосадминистрации в Харькове.

"То, что украинки – несравнимы, мы доказывали всем с каждым выпуском Playboy Ukraine более 15 лет подряд. Мы всегда призывали к свободе своих желаний, а сегодня мы показываем всему миру, что такое подлинная независимость и реальная свобода целой нации", – пишут представители издание.

Приобрести электронную версию спецвыпуска можно через Интернет за 10-100 долларов. Стоимость определяет тот, кто его покупает. Все средства от подписки пойдут на помощь Украине. Печатную версию редакция обещает послать сразу после украинской Победы.

Вырученные от продаж средства будут направлены на гуманитарную помощь, обеспечение больниц и покупку автомобилей скорой помощи.

Редакция Playboy Ukraine также цитирует основателя журнала Хью Хефнера:

"Настоящие непристойности не имеют отношения к сексу. Настоящие непристойности – это война, нетерпимость и убийство друг друга".

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