Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Наблюдаются морально-психологические потери у россиян. Там есть жалобы на руководство - что оно бессмысленно использует своих людей. Наступательные действия должны стихнуть в ближайшее время. Есть очень большое количество отказников из мобилизованных, которые отказываются идти в атаку и двигаться в сторону передовой", – сказал он.

Спикер добавил, что в российских подразделениях существуют большие денежные поборы.

"Командиры берут деньги, чтобы люди не шли на передовую. Собирают с подчиненных якобы на погибших, которых никто не забирает с полей. Берут по 20-30 тыс. рублей якобы для семей погибших. Никто ничего не отправляет - командиры наживаются. Даже была информация о том, что продают горючее с техники. Поступила информация из Мариуполя, что военные выводят из строя технику.Поступило на ремонт несколько единиц тяжелой техники, у всех одинаковая причина - проблемы с двигателем. Люди настолько боятся выдвигаться в зону боевых действий, что уничтожают технику", - подытожил Дмитрашковский.