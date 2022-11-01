Спор между бизнесменом Илоном Маском и писателем Стивеном Кингом произошел в Twitter.

Американский писатель отметил, что если планы Маска взимать ежемесячно $20 за синюю галочку верификации будут воплощены, он уйдет из соцсети.

"$20 в месяц, чтобы сохранить мою синюю галочку? К черту это, они должны заплатить мне. Если это введут, я пойду, как Enron", – написал Кинг, имея в виду американскую энергетическую компанию.

В ответ Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, купив его за $44 млрд, заявил, что компании нужно платить по счетам.

"Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет $8?", - начал торговаться Маск, снизив стоимость абонплаты.

Он заверил, что предоставит более полное обоснование перед тем, как внедрять это нововведение.

Маск добавил, что введение платы – единственный способ победить ботов и троллей на платформе.

Напомним, 27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы помочь человечеству.

28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал , что будет соблюдать законы ЕС.

1 ноября Илон Маск распустил совет директоров Twitter и укрепил контроль над компанией

31 октября стало известно, что Twitter начнет взимать $20 в месяц за синюю галочку верификации. Суть новшеств состоит в том, чтобы заменить Twitter Blue, дополнительную подписку компании стоимостью $4,99 на более дорогую подписку, включающую верификацию аккаунта.

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