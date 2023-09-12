Платил зарплату несуществующим работникам: в Киеве директору роддома сообщено о подозрении в растрате 4,5 млн грн

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора .

В Киеве директору одного из роддомов было сообщено о подозрении в растрате 4,5 млн грн на выплатах фиктивным работникам.

По данным следствия, подозреваемый дал указание "трудоустроить" в коммунальное учреждение 17 человек. Фактически эти люди в роддоме не работали.

Несмотря на это, в течение января 2021 - марта 2022 директор вносил ложные сведения в официальные документы, которые стали основанием для начисления и выплаты им заработной платы. В общей сложности на оплату таким "работникам" было выделено 4,5 млн грн бюджетных средств.

Мужчину обвиняют в растрате средств, служебный подлог и пособничество в легализации средств, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.