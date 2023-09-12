Платил зарплату несуществующим работникам: в Киеве директору роддома сообщено о подозрении в растрате 4,5 млн грн
Правоохранители задержали директора столичного роддома, нанявшего на работу 17 несуществующих работников, на зарплаты которым было выделено 4,5 млн грн бюджетных средств
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора .
В Киеве директору одного из роддомов было сообщено о подозрении в растрате 4,5 млн грн на выплатах фиктивным работникам.
По данным следствия, подозреваемый дал указание "трудоустроить" в коммунальное учреждение 17 человек. Фактически эти люди в роддоме не работали.
Несмотря на это, в течение января 2021 - марта 2022 директор вносил ложные сведения в официальные документы, которые стали основанием для начисления и выплаты им заработной платы. В общей сложности на оплату таким "работникам" было выделено 4,5 млн грн бюджетных средств.
Мужчину обвиняют в растрате средств, служебный подлог и пособничество в легализации средств, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 УК Украины).
Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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