Платформа OnlyFans стала недоступна в России
Пользователи из России массово жалуются, что сервис подписки на уникальный контент OnlyFans стал недоступным в стране, при попытке открыть сайт пользователям выдает ошибку
Об этом сообщают российские СМИ и телеграмм-каналы.
31 января сайт платформы перестал открываться у пользователей из России, при попытке зайти на платформу на территории РФ ресурс выдает ошибку 403 ("доступ запрещен"). В свою очередь у пользователей из других стран таких проблем нет. Теперь в России платформу можно открыть только через VPN.
Официальные комментарии и заявления OnlyFans не предоставил.
OnlyFans – сервис, где пользователи имеют возможность за оплаченную подписку получать эксклюзивный контент от криэйторов. Наибольшую славу OnlyFans испытал через эротический контент.
- Платформа для взрослых OnlyFans, известная своим контентом эротического характера, перечислила в госбюджет Украины средства в размере $305 тыс.
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