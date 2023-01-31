Об этом сообщают российские СМИ и телеграмм-каналы.

31 января сайт платформы перестал открываться у пользователей из России, при попытке зайти на платформу на территории РФ ресурс выдает ошибку 403 ("доступ запрещен"). В свою очередь у пользователей из других стран таких проблем нет. Теперь в России платформу можно открыть только через VPN.

Официальные комментарии и заявления OnlyFans не предоставил.

OnlyFans – сервис, где пользователи имеют возможность за оплаченную подписку получать эксклюзивный контент от криэйторов. Наибольшую славу OnlyFans испытал через эротический контент.

Платформа для взрослых OnlyFans, известная своим контентом эротического характера, перечислила в госбюджет Украины средства в размере $305 тыс.

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