Платформа "Ковчег Украина" создала виртуальную галерею с картинами отечественных художников

Об этом сообщает Украинский культурный фонд.

Онлайн-галерея "14-21" – это уникальный проект, демонстрирующий более 500 произведений украинского искусства с XIV по XXI век. В частности, сакральное искусство Руси, барочные скульптуры мистического Пинзеля, живопись Васильковского, Труша, Новаковского, Кульчицкой, Маргит и Романа Сельских, Леопольда Левицкого, Николая Глущенко, графика Сороки и Жука, скульптурный взрыв мирового масштаба Александр Архипенко и наш гениальный современник Роман Петрук.

Сообщается, название галереи отражает широкий диапазон эпох и стилей, представленных в ней. Среди экспонатов есть русские иконы, барочные скульптуры, живопись и графика известных украинских художников и скульпторов.

Фото: "Ковчег Украина"

"На традиционных свадебных рушниках украинцы часто вышивали Дерево Рода, а рядом – две охраняющие Цветок Жизни птички. Так и мы стремимся уберечь само ядро, сердцевину Украины – то, что делает нас нами, и то, что должно остаться неприкосновенным даже в эпоху космических путешествий.Поэтому мы собрали самое ценное и загрузили на "Ковчег" - весь культурный капитал страны, который должен стать теми внутренними опорами, на которых построим Украину будущего", - говорится в описании.

Галерея создана платформой "Ковчег-Украина".

Фото: Ковчег Украина

Онлайн-галерея не только показывает художественные работы, но и делает их интерактивными. Она предлагает зрителям анимированные холсты, онлайн-игры, слайд-шоу, видеолекции и научные статьи. Это позволяет лучше понять и оценить украинское художественное наследие.

По данным фонда, цель - изменить культурный образ Украины в мировом контексте.

Платформа доступна по ссылке.

Инициаторами и учредителями платформы являются Ярина Винницкая и Дмитрий Осипов. Проект сотворился вместе с коллекционером, основателем Львовского Института коллекционерства Тарасом Лозинским, художником Остапом Лозинским, объединил в одну команду украинского поэта Сергея Жадана, всемирно известную группу ДахаБраха, а также ИТ-компанию EDpro, продакшн-студию Filmua.