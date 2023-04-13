Платформа Discord заявила, что сотрудничает в расследовании утечки секретной информации
Популярная платформа Discord заявила в среду, что сотрудничает с правоохранительными органами США в расследовании утечки секретных американских документов
Об этом пишут Reuters.
"Что касается очевидного нарушения доступа к секретным материалам, мы сотрудничаем с правоохранительными органами", – говорится в заявлении. "Поскольку расследование продолжается, мы не можем предоставить дальнейшие комментарии в настоящее время".
Федеральное бюро расследований не ответило сразу на запрос о комментариях.
"Хотя документы начали привлекать внимание лишь недавно, (группа журналистов-расследователей – ред.) Bellingcat заявила, что нашла доказательства того, что по крайней мере некоторые из этих файлов распространялись в социальных сетях еще в марте или даже в январе.
Bellingcat ссылается на пользователей Discord, которые, по ее словам, предоставили схожие свидетельства о происхождении документов, но предостерегает, что не может самостоятельно проверить всю информацию, которой они поделились", – отметили в Reuters.
- Напомним, 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование. Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
- Сейчас в Пентагоне до сих пор оценивают масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. Советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ. Некоторые из этих документов не прошли проверку на оригинальность , в Белом доме их назвали подлогом. А журналисты Associated Press узнали, что человеком, который опубликовал секретные документы Пентагона в Discord, может быть ребенок .
- Позже CNN отчитывались, что обнародованные документы раскрывают сбор американской разведкой информации о своих ключевых партнерах и противниках и конкурентах, в частности, Китае.
- Журналисты CBS утверждали, что ФБР работает над отслеживанием утечки материалов, в то же время Пентагон сокращает количество людей, имеющих доступ к секретной информации, которая стала объектом обнародования.
- Журналисты The Washington Post пообщались с вероятным членом чата в Discord, куда "слили" документы Пентагона: авторы утверждали, что за этим стоит "любитель оружия", работавший на военной базе.
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