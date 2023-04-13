Платформа Discord заявила, что сотрудничает в расследовании утечки секретной информации

Об этом пишут Reuters.

"Что касается очевидного нарушения доступа к секретным материалам, мы сотрудничаем с правоохранительными органами", – говорится в заявлении. "Поскольку расследование продолжается, мы не можем предоставить дальнейшие комментарии в настоящее время".

Федеральное бюро расследований не ответило сразу на запрос о комментариях.

"Хотя документы начали привлекать внимание лишь недавно, (группа журналистов-расследователей – ред.) Bellingcat заявила, что нашла доказательства того, что по крайней мере некоторые из этих файлов распространялись в социальных сетях еще в марте или даже в январе.



Bellingcat ссылается на пользователей Discord, которые, по ее словам, предоставили схожие свидетельства о происхождении документов, но предостерегает, что не может самостоятельно проверить всю информацию, которой они поделились", – отметили в Reuters.