Платежная система Webmoney перестала обслуживать кошельки в российских рублях

Об этом сообщает Meduza .



Центральный банк России 11 февраля отозвал лицензию у расчетного банка (ККБ) системы WebMoney по рублевым кошелькам и обвинил Банк ККБ в нарушении законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.



Платежная система WebMoney заявила, что банк ККБ не нарушал закон и назвала действия ЦБ недружественным шагом. По словам представителей системы, замороженные в банке ККБ деньги участников системы выплатят собственникам.



"Причина, по которым отозвана лицензия у АО банк "ККБ", очевидно, нет никакого отношения к объяснениям, указанным в прессрелизе ЦБ РФ. Банк никогда не был причастен к обслуживанию "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка". Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации распоряжений, выглядят как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка", - заявили в Webmoney.



Платежную систему WebMoney создали в 1998 году в России. В ней можно создавать кошельки в русских рублях и других валютах. По данным системы, в ней зарегистрировано более 45 млн. пользователей. С начала февраля они провели более 1 млн. транзакций.

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