Платежная система MoneyGram уходит из России

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"Мы сообщаем нашим клиентам и агентам о решении приостановить предоставление услуг в России", – говорится в сообщении.

MoneyGram утвердил экстренный грант для Украинского фонда помощи.

"Услуги MoneyGram по-прежнему доступны в Украине, в частности, получение физлицами средств лично или в цифровом виде непосредственно на банковский счет", - отметила компания.

Она добавила, что каждый день количество транзакций в Украину и соседние страны растет.