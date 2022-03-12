Платежная система MoneyGram уходит из России
Платежная система MoneyGram приостанавливает предоставление услуг в РФ
Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
"Мы сообщаем нашим клиентам и агентам о решении приостановить предоставление услуг в России", – говорится в сообщении.
MoneyGram утвердил экстренный грант для Украинского фонда помощи.
"Услуги MoneyGram по-прежнему доступны в Украине, в частности, получение физлицами средств лично или в цифровом виде непосредственно на банковский счет", - отметила компания.
Она добавила, что каждый день количество транзакций в Украину и соседние страны растет.
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