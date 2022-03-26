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Платежная система JCB и фотобанк Depositphotos прекращают работу в РФ

26 мартa, 2022 суббота
21:43
война с Россией

Цифровая блокада России продолжается. 26 марта еще несколько компаний прекратили работу для страны-агрессора

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Список компаний, покинувших рынок РФ:

  • JCB – крупнейшая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.
  • Международный фотобанк Depositphotos
  • DataArt – компания, занимающаяся аутсорсингом программного обеспечения и специализирующаяся в области интернет-приложений.
  • Оператор мобильной связи "МегаФон" больше не принадлежит к международной ассоциации операторов. GSMA также исключили оператора мобильной связи из «перечня роуминговых партнеров»
  • TikTok запретил пользователям из РФ выкладывать ролики, даже используя VPN.

"С каждым днем РФ теряет все больше международных компаний. Спасибо вам за решительные действия. Правда, за нами", - написал Федоров.
  • Напомним, Spotify, OLX Group, Schlumberger прекратили свою деятельность в России.

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