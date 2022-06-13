Плательщики единого налога 2% могут подать декларацию в приложении "Дия" и уплатить его
Компании, перешедшие на единый налог в 2%, могут подать декларацию в приложении "Дия" в несколько кликов
Об этом сообщило Минцифры в телеграме.
"Теперь ФОП-упрощенцы 3-й группы, подавшие заявление в Государственную налоговую службу на применение специальной ставки 2%, могут подать такую декларацию за несколько кликов в "Дии", - говорится в сообщении.
Для этого нужно авторизироваться в приложении "Дия", в меню "Услуги" выбрать "Налоги ФОП" - "Декларация плательщика единого налога 2%" за соответствующий месяц. Далее – указать сумму полученного дохода за выбранный месяц.
Также следует проверить контактные данные и декларацию и при необходимости откорректировать, подписать ее "Дия. Подписью" и отправить.
"Декларация подается в налоговую службу, а вся отчетность будет в вашем смартфоне", – заверяет Минцифры.
- Напомним, украинцы за время полномасштабной войны зарегистрировали 30 тыс. бизнесов, в том числе 26 тыс. ФОП.
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