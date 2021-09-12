Пластуны Кривого Рога открыли новый сезон
11 сентября 2021 года состоялось открытие нового сезона криворожской скаутской организации "Пласт Кривой Рог"
В шествии по проспекту Почтовому приняли участие более сотни пластунов, мальчиков и девочек, передает Еспресо.TV .
После шествия собрались на площади возле памятника Святому Николаю на улице Церковной. Сначала пластуны зачитали молитву, а затем хорунжие вынесли украинский флаг.
История Пласта, появившегося как аналог скаутского движения, в Кривом Роге началась в декабре 1991 года. Именно 12-15 декабря 1991 года создали первый юношеский кружок "Терновый Цвет", в который вошли юноши Роман Беляков, Виталий Марценовський, Алексей Желуденко, Евгений Капран, Анатолий Катеринка, Дмитрий Белоус, Платон Кузнецов и другие, приводит подробности местный информационный портал Первый Криворожский .
Кружки проводили совместные путешествия в Кривом Роге и за его пределами. Затем на несколько лет пластуны прекратили деятельность.
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В 2016 г. поисками возможности создания новой ячейки Пласта в Кривом Роге занималась учительница начальных классов Татьяна Кузьменко. Она хотела, чтобы ее ученики стали пластунами.
21 апреля 2017 года состоялось учредительное собрание станицы Кривой Рог, и деятельность Пласта официально восстановили. Самым молодым участникам криворожского пласта 6 лет.
С 27 октября 2019 года главой станичной пластовой старшины была избрана Наталья Сильтеева.
Криворожские пластуны приглашают участвовать в организации. Чтобы связаться с ними или узнать о криворожском Пласте больше, ищите их сайт или страницу в фейсбуке "Пласт Кривой Рог".
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