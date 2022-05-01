Планы российских военнослужащих по наступлению на Донетчине и празднованию 9 мая потерпели поражение, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.



Он назвал ситуацию в Донецкой области сложной, но контролируемой.



"Точно могу сказать, что их планы по маю, празднованию 9 мая — они фактически сломаны. Мы будем защищать государство и Донетчину столько, сколько нужно, до полного уничтожения врага и нашей общей победы. Для этого делается все", - сказал Павел Кириленко. .



По словам главы области, обстрелы продолжаются по всей линии фронта. Вооруженные Силы Украины удерживают свои позиции. Он добавил, что в области есть возможность эвакуации местного населения.

Воины батальона "Сармат" 30 апреля отразили вражеское наступление врага на Донецком направлении, уничтожили вражеский танк, огневые средства и личный состав противника.

Враг выжигает Северодонецк по квадратам, обстрелы не прекращаются.

Российские оккупанты 29 апреля обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области.