Планы РФ по новому вторжению достаточно очевидны, но еще есть время, чтобы отступить, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что доказательства нового вторжения России в Украину достаточно очевидны, но у президента РФ Владимира Путина еще есть время, чтобы отступить
Об этом сообщает BBC.
"Довольно ясно, что Россия планирует вторжение", - заявил британский премьер-министр во время визита в Шотландию в понедельник, 14 февраля.
По его словам, доказательства того, что РФ планирует новое вторжение в Украину, "достаточно очевидны". Он отметил, что на украинской границе сосредоточены войска, а также есть "всякие другие признаки, свидетельствующие о серьезной подготовке".
Джонсон подчеркнул, что это "очень, очень опасная, сложная ситуация", но "еще есть время, чтобы президент Путин отступил".
Он призвал РФ к дальнейшему диалогу и избежать "катастрофического" вторжения.
- Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предостерег, что через несколько минут после того, как Путин отдаст приказ, на украинские города могут упасть ракеты и бомбы.
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