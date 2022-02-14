Планы РФ по новому вторжению достаточно очевидны, но еще есть время, чтобы отступить, - Джонсон

Об этом сообщает BBC.



"Довольно ясно, что Россия планирует вторжение", - заявил британский премьер-министр во время визита в Шотландию в понедельник, 14 февраля.



По его словам, доказательства того, что РФ планирует новое вторжение в Украину, "достаточно очевидны". Он отметил, что на украинской границе сосредоточены войска, а также есть "всякие другие признаки, свидетельствующие о серьезной подготовке".



Джонсон подчеркнул, что это "очень, очень опасная, сложная ситуация", но "еще есть время, чтобы президент Путин отступил".



Он призвал РФ к дальнейшему диалогу и избежать "катастрофического" вторжения.

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предостерег, что через несколько минут после того, как Путин отдаст приказ, на украинские города могут упасть ракеты и бомбы.