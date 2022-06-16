Планы РФ по аннексии ломают угроза морской блокады на Юге и сопротивление украинцев, - ISW
Сопротивление украинцев на оккупированных территориях, а также угроза морской блокады на Юге мешают планам Российской Федерации по аннексии
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в данных по состоянию на 15 июня.
Отмечается, что оккупанты пытаются усилить свое присутствие в северо-западной части Черного моря из-за угрозы блокады судов.
"Украинские войска по-прежнему контролируют критически важный участок береговой линии Очакова в Николаевской области и, может быть, могут блокировать российские суда", - говорится в сообщении.
В Институте отмечают, что российские войска, вероятно, намерены усилить контроль за доступом к портам в Черном море под защитой укрепленного военно-морского присутствия на острове Змеиный.
Также по данным аналитиков, украинское сопротивление в Херсонской и Запорожской областях, вероятно, будут "продолжать срывать усилия России по консолидации полномасштабного административного контроля над оккупированными территориями и планов аннексии".
В то же время, они предполагают, что российские войска могут устраивать атаки под фальшивым флагом вокруг Донецка, чтобы сдержать проукраинские настроения.
Главные тезисы от ISW
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Российские войска начали наземный штурм Северодонецка и населенных пунктов поблизости, но на 15 июня не взяли под полный контроль город.
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Оккупанты ведут по большей части неудачные наступательные операции вокруг трассы Т1302 Бахмут - Лисичанск, пытаясь перерезать украинские наземные линии связи в Лисичанск.
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Россияне продолжили продвижение по трассе Е40 до Славянска и юго-восточнее Изюма.
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Также продолжаются бои в населенных пунктах вокруг Харькова.
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Оккупанты продолжали укреплять резервные позиции в Запорожской и Херсонской областях, одновременно принимая оборонительные меры для усиления российского присутствия в Черном море.
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В свою очередь, кремль и самопровозглашенные республики продолжают проводить специальную политику аннексии на оккупированных территориях.
На вечер 15 июня на Северодонецком направлении военные РФ продолжали накрывать огнем позиции Сил обороны, обстрел велся из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Подразделения ВС РФ шли на штурм с целью установления полного контроля над Северодонецком, боевые действия продолжались. В Тошковке защитники ВСУ успешно отбили очередной вражеский штурм.
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