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Планы РФ по аннексии ломают угроза морской блокады на Юге и сопротивление украинцев, - ISW

16 июня, 2022 четверг
05:43
война с Россией

Сопротивление украинцев на оккупированных территориях, а также угроза морской блокады на Юге мешают планам Российской Федерации по аннексии

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в данных по состоянию на 15 июня.

Отмечается, что оккупанты пытаются усилить свое присутствие в северо-западной части Черного моря из-за угрозы блокады судов.

"Украинские войска по-прежнему контролируют критически важный участок береговой линии Очакова в Николаевской области и, может быть, могут блокировать российские суда", - говорится в сообщении.

В Институте отмечают, что российские войска, вероятно, намерены усилить контроль за доступом к портам в Черном море под защитой укрепленного военно-морского присутствия на острове Змеиный.

Также по данным аналитиков, украинское сопротивление в Херсонской и Запорожской областях, вероятно, будут "продолжать срывать усилия России по консолидации полномасштабного административного контроля над оккупированными территориями и планов аннексии".

В то же время, они предполагают, что российские войска могут устраивать атаки под фальшивым флагом вокруг Донецка, чтобы сдержать проукраинские настроения.

Главные тезисы от ISW

  • Российские войска начали наземный штурм Северодонецка и населенных пунктов поблизости, но на 15 июня не взяли под полный контроль город.

  • Оккупанты ведут по большей части неудачные наступательные операции вокруг трассы Т1302 Бахмут - Лисичанск, пытаясь перерезать украинские наземные линии связи в Лисичанск.

  • Россияне продолжили продвижение по трассе Е40 до Славянска и юго-восточнее Изюма.

  • Также продолжаются бои в населенных пунктах вокруг Харькова.

  • Оккупанты продолжали укреплять резервные позиции в Запорожской и Херсонской областях, одновременно принимая оборонительные меры для усиления российского присутствия в Черном море.

  • В свою очередь, кремль и самопровозглашенные республики продолжают проводить специальную политику аннексии на оккупированных территориях.

На вечер 15 июня на Северодонецком направлении военные РФ продолжали накрывать огнем позиции Сил обороны, обстрел велся из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Подразделения ВС РФ шли на штурм с целью установления полного контроля над Северодонецком, боевые действия продолжались. В Тошковке защитники ВСУ успешно отбили очередной вражеский штурм.

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