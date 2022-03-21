Планы Путина захватить или уничтожить Украину полностью провалились, - Наливайченко
Народный депутат Валентин Наливайченко считает, что все планы Путина по захвату и оккупации Украины были провалены
Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV"
“Заявления Кремля и ответ на позицию США, признавших Путина военным преступником, говорит о том, что Россия готовится назвать врагом весь мир. Весь мир понял, что Россия – единственная страна-террорист. Я прогнозирую, что Китай присоединится к санкции против России. Кремль движется в бездну. Они уже полностью провалили сценарий блицкрига в Украине. Планы Путина захватить или уничтожить Украину полностью провалились”, – объяснил Наливайченко
Наливайченко считает, что из-за многочисленных потерь в личном составе, технике и авиации враг будет пытаться блокировать города на Юге и Востоке Украины. По его словам, армия РФ будет дальше терроризировать гражданское население Украины.
“Думаю, что после того, как все планы Путина провалены в Украине, они будут менять тактику. Сейчас они попытаются полностью блокировать города и села на Юге и Востоке, терроризируя гражданское население”, - добавил Наливайченко
Наливайченко считает, что в повестке дня Украины в этой ситуации пополнение резервов и боеприпасов ВСУ.
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