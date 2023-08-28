Планы Путина относительно Вагнера, угроза роста симпатий РФ в Европе из-за неудачного контрнаступления ВСУ. Акценты мировых СМИ 28 августа

На таких темах акцентируют международные издания на утро 28 августа.

Подтвержденная смерть Пригожина и оставленный Вагнер

Оставленную ЧВК "Вагнер" ждет неопределенное будущее, пишет The Times . Когда-то мощная российская частная военная компания, упавшая в немилость руководства РФ после прекращения мятежа в июне, теперь оказалась в еще большей неопределенности из-за смерти их лидера. Но отмечается, что Кремлю может быть трудно найти способ нейтрализовать группу наемников после смерти их руководителя Евгения Пригожина, сохранив при этом свою боевую мощь и геополитические связи.

Сейчас внимание сосредотачивается на том, умрет ли также группа Вагнера, которую Пригожин в течение почти десятилетия превращал в глобальную империю, приносившую пользу Москве, а также его собственному кошельку. Американские и западные официальные лица говорят, что Кремль рассматривает способы поставить ЧВК "Вагнера" ​​под прямой контроль российского государства, но еще не принял окончательных решений о том, что с ним делать. Вряд ли Россия хочет упустить подготовленных бойцов, геополитические связи и бизнес-интересы, которые Пригожин питал с момента основания Вагнера в 2014 году, ведь его наемники работали более чем в 10 странах.

Фото: reuters

Российские следователи заявили , что генетические тесты показали, что руководитель Вагнера Евгений Пригожин, возглавлявший короткий мятеж против военного руководства Москвы, был среди жертв авиакатастрофы на прошлой неделе. Это объявление положило конец спекуляциям о судьбе предводителя наемников, который, вероятно, погиб в авиакатастрофе 23 августа, лишь через два месяца после того, как он начал неудачный мятеж против военного руководства России. Американские и западные официальные лица считают, что катастрофа произошла в результате взрыва на борту, и некоторые из них заявили, что они считают, что президент России Владимир Путин мог убить Пригожина из-за мести за его мятеж – предположения, которые Кремль в пятницу отверг как абсолютную ложь.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин наверняка убил босса ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, и сказал, что с Путиным не может быть мирных переговоров по Украине, пишет CNN . Джонсон высказал предположение о последних минутах жизни Пригожина спустя всего несколько дней после того, как самолет, который, как считают, перевозил босса российских наемников, разбился в поле к северо-западу от Москвы. по дороге в Санкт-Петербург. Пока неясно, что явилось причиной авиакатастрофы, но представители разведки США и Запада считают, что это было совершено намеренно. По словам Джонсона, тот, кто стоит за убийством Пригожина, тот самый, кто санкционировал отравление в Великобритании Александра Литвиненко и Сергея Скрипача.

Атаки беспилотников в Москве и россияне отказываются от отдыха в Крыму

Россия заявила, что сбила украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы утром понедельника 28 августа, в результате чего снова ненадолго нарушились полеты над столицей. Власти сообщили о более десятке попыток атак беспилотников на Москву в течение последнего месяца, несколько из которых привели к временному закрытию аэропорта. Как пишет Reuters , кажется, беспилотники исследуют противовоздушную оборону Москвы с разных точек, по данным министерства обороны, в понедельник был сбит в Люберецком районе юго-восточнее российской столицы.

Госавиаагентство Росавиации сообщило, что три аэропорта временно ограничили полеты, но впоследствии возобновили работу. Москва заявила о первых атаках беспилотников в начале мая, когда два дрона обстреляли Кремль, не нанеся вреда. С этого времени атаки стали частым явлением. Большинство из них были перехвачены российским ПВО, но несколько попали в здания в деловом районе столицы. CNN отмечает , что по сообщению российских властей, московские аэропорты работают в обычном режиме после того, как полеты были временно прекращены летевшим в сторону города дроном.

Кроме того, российская противовоздушная оборона уничтожила два беспилотника в течение ночи над западной Брянской областью страны. Брянск и другие российские регионы, граничащие с Украиной, в течение последних месяцев подвергались почти ежедневным атакам, при этом российские официальные лица утверждают, что украинские беспилотники и обстрелы приводят к ранениям или убийствам мирных жителей. Заявление министерства обороны в понедельник было сделано вскоре после того, как мэр Москвы заявил, что беспилотник также был уничтожен вблизи столицы. За несколько часов до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коалиция, которая помогает Киеву, не поддержит перенесение боевых действий на территорию России. "Я считаю, что это большой риск, нас точно оставят в покое", – сказал он украинским СМИ.

Фото: Gettyimages

CNN пишет , что война Путина заставляет россиян отказаться от любимого места отдыха. Более 9 лет российским туристам, отдыхавшим в Крыму, не нужно было особо задумываться о том, что их страна ведет войну с Украиной или что их шезлонг стоит на оккупированной территории. Но учитывая, что Киев начинает контрнаступление, южный украинский полуостров уже не является тем безопасным убежищем, к которому привыкли такие отдыхающие после того, как Москва аннексировала полуостров в 2014 году.

В последние недели Крым подвергся серии атак, включая морской рейд украинского спецназа и серию атак беспилотников. Мосты, соединяющие Крым с Россией и южными украинскими территориями под контролем России, терпели неоднократные удары в течение последних месяцев. Украина взяла на себя ответственность за некоторые из этих ударов, и министр обороны Алексей Резников предупредил, что будут продолжаться нападения. Это принуждает российских туристов пересмотреть свои планы. Поскольку остров экономически зависит от индустрии туризма, поэтому местная власть, установленная Россией, продолжает поощрять посетителей приезжать, несмотря на нападения. Даже несмотря на скидки, предлагаемые туроператорами и гостиницами, назначенная Россией администрация заявила, что среднее количество бронирований за август составило 40%, то есть этим летом большинство гостиничных номеров оставались пустыми. Как отмечается, вряд ли в ближайшее время ситуация с безопасностью улучшится.

Очаги симпатий Путина в Европе усиливаются и как США оценивают контрнаступление ВСУ

Замечания экс-президента Франции Николя Саркози вызвали опасения, что пропутинский хор Европы может стать громче, поскольку неустанное контрнаступление Украины оказывает давление на решимость Запада. Как говорится в тексте The Times, бывшего президента Франции Николя Саркози когда-то называли "американским Сарко" за его любовь к свободным рынкам, свободным дебатам и Элвису. Однако в последнее время он стал больше напоминать "российского Сарко", несмотря на то, что безжалостность президента Владимира Путина выглядит более очевидной, чем когда-либо. В одном из интервью он сказал, что отмена российской аннексии Крыма была иллюзорной, исключил присоединение Украины к Европейскому Союзу или НАТО, поскольку она должна оставаться нейтральной, и настаивал, что Россия и Франция нужны друг другу.

Его заявления для газеты, а также телевизионной сети TF1 были необычными для бывшего президента, поскольку они глубоко противоречат официальной политике Франции. Они вызвали возмущение со стороны посла Украины во Франции и осуждение нескольких французских политиков, в том числе президента Эммануэля Макрона. Эти замечания также подчеркнули силу хранящихся в Европе очагов симпатий к Путину. Эти голоса были приглушены, когда Европа наработала единую позицию против России из-за последовательных раундов экономических санкций против Москвы и военной помощи Киеву. Как отмечается, вероятность того, что эти симпатии могут отзываться громче, кажется, возросла, поскольку контрнаступление Украины пока оказалось неудачным. По словам политологи Парижского университета Николь Бачаран, факт, что контрнаступление до сих пор не сработало, означает очень длительную войну с неопределенным результатом. Существует риск политической и финансовой усталости западных союзников, что ослабит Украину.

Фото: Генштаб ВСУ

Колумнист The Washington Post пишет , что пока представители администрации Байдена оценивают медленный прогресс Украины в контрнаступлении этим летом, они откровенно обсуждают с Киевом то, что они называют усвоенными уроками. Главное для администрации состоит в том, что эта война, вероятно, перейдет в следующий год – и что Соединенные Штаты и их союзники должны оставаться непоколебимыми, помогая Украине продолжать продвигаться вперед.

Отмечается, что украинские войска вряд ли достигнут Азовского моря и перекроют сухопутный путь России в Крым до наступления зимы, как они надеялись. Американские официальные лица по-прежнему считают, что украинцы могут существенно нарушить российские позиции в этом году, поскольку они выходят за пределы жесткой первой и второй линии обороны России. Официальные лица США считают, что мобильные подразделения Киева могли бы быстро двигаться к востоку и западу, сбивая с толку российских защитников.

Но решающий удар Украина, наверное, не нанесет до конца года. Это означает продолжение этой изнурительной войны до 2024 года и далее, а также продолжение тяжелых жертв и эмоциональных травм для обеих сторон. Американские чиновники считают, что стратегическое терпение остается самым лучшим оружием против российского президента Владимира Путина, который все еще считает, что может пережить Украину и Запад.

В понедельник 28 августа Украина заявила , что ее войска освободили юго-восточный поселок Роботино в Запорожской области и пытаются продвинуться дальше на юг в контрнаступлении против российских войск. "Работа уволена", - цитируют военные замминистра обороны Анну Маляр.

На прошлой неделе ВСУ заявили, что их силы подняли национальный флаг в Работино, но добавили, что они все еще обстреляны в этом населенном пункте.

Выборы в Украине во время войны и модель помощи США Украине на подобие Израиля

Выборы в Украине могут пройти под обстрелом, если Запад поможет, пишет Reuters. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на призывы сенатора США объявить выборы в 2024 году, голосование может состояться во время войны, если партнеры разделят расходы, законодатели одобрят и все смогут проголосовать. Выборы пока не могут проводиться в Украине в условиях военного положения, которое нужно продолжать каждые 90 дней, и сейчас действует до 15 ноября. Президентские выборы в Украине должны состояться в марте 2024 года.

Также Зеленский считает, что Соединенные Штаты предложат Украине отношения, подобные Израилю, пишет NYT . Президент Украины заявил, что верит, что Вашингтон предложит своей стране гарантии безопасности, подобные тем, которыми пользуется Израиль в своих отношениях с Соединенными Штатами, долговременное партнерство, не зависящее от того, какая сторона контролирует Белый дом.

Хотя Соединенные Штаты инвестировали миллиарды в военную помощь Украине, они не гарантировали, как долго и в каком объеме будет продолжаться поддержка. Некоторые военные аналитики и чиновники администрации настаивают на том, чтобы Соединенные Штаты подражали так называемой "израильской модели" в отношении Украины, которая может предложить стране более долгосрочную стабильность и потенциально послать России сигнал сдерживания.