Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Паническое выражение лица Лукашенко свидетельствует о том, что он понимает, что не вечен. И конец может быть вскоре. Его военно-политическое сотрудничество с Россией остается на том же уровне, как было раньше. Россия уже получила так называемые законные основания размещать свои войска на постоянной основе в Беларуси. Лукашенко пошел дальше и согласился разместить российское ядерное оружие. Но не было свидетельства того, что Лукашенко что-то подписал в Кремле. Напротив, его отъезд из Москвы был слишком быстрым", - отметил Ковалевский.

По словам представителя по иностранным делам Объединенного переходного кабинета Беларуси, Лукашенко пребывает в панике, потому что его планы рушатся.

"Лукашенко находится в необычном для себя психологическом состоянии. Он уже понимает, что ситуация выходит из-под контроля. Он боится не только за себя, но и за своих сыновей. Особенно младшего, которого он долгое время готовит стать преемником в должности лидера Беларуси". Но планы рушатся, и от этого у него паника", - добавил Ковалевский.