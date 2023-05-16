Планы Лукашенко рушатся, он уже боится за своих сыновей, - представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси
Представитель по иностранным делам Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский отметил, что Лукашенко находится в нестабильном психологическом состоянии
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Паническое выражение лица Лукашенко свидетельствует о том, что он понимает, что не вечен. И конец может быть вскоре. Его военно-политическое сотрудничество с Россией остается на том же уровне, как было раньше. Россия уже получила так называемые законные основания размещать свои войска на постоянной основе в Беларуси. Лукашенко пошел дальше и согласился разместить российское ядерное оружие. Но не было свидетельства того, что Лукашенко что-то подписал в Кремле. Напротив, его отъезд из Москвы был слишком быстрым", - отметил Ковалевский.
По словам представителя по иностранным делам Объединенного переходного кабинета Беларуси, Лукашенко пребывает в панике, потому что его планы рушатся.
"Лукашенко находится в необычном для себя психологическом состоянии. Он уже понимает, что ситуация выходит из-под контроля. Он боится не только за себя, но и за своих сыновей. Особенно младшего, которого он долгое время готовит стать преемником в должности лидера Беларуси". Но планы рушатся, и от этого у него паника", - добавил Ковалевский.
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