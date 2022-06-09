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Главная Мир Планы кремля провалились. Россиян готовят к долгой войне с Украиной, - политический эксперт Смолий
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Планы кремля провалились. Россиян готовят к долгой войне с Украиной, - политический эксперт Смолий

9 июня, 2022 четверг
14:19
Мир

Политический эксперт Андрей Смолий считает, что план кремля провалился, поэтому власти России готовят российское население к долгой войне с Украиной

Эксперт высказал такое мнение в эфире Эспрессо.

"Российское руководство начинает готовить население Российской Федерации, что война будет долго и необходимо достичь хоть каких-то результатов. У России нет четкого плана, где они собираются останавливаться и что будет через несколько месяцев. Путинисты готовят россиян, что война с Украиной будет длиться еще несколько месяцев, а то и до конца 2022 года", – отметил Смолий.

Политический эксперт подчеркнул, что президента страны-агрессора России Владимира Путина нужно останавливать, ведь просто так российские оккупанты не уйдут с нашей земли.

"Гарантом независимости и целостности нашего государства являются Вооруженные силы Украины. На Донбассе так или иначе мы сдерживаем это нашествие. На Юге, надо признать, что целый ряд населенных пунктов был освобожден. Путин не уйдет, пока не достигнет определенных результатов, или пока не будет разгромлен", - заметил Андрей Смолий.

  • По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 9 июня, россияне потеряли 31,7 тыс. военных , 3438 бронемашин, 1398 танков, 711 систем артиллерии и 562 беспилотника.

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