Планшет взорвался в руках: на Харьковщине погибла 11-летняя девочка

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"7 августа около 01:05 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Павловка Богодуховского района погибла 11-летняя девочка. Ребенок дома играл на планшете. Устройство взорвалось у него в руках. В результате девочка погибла", - пишет полиция.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Богодуховского районного отдела полиции. Предварительно установлено, что девочка получила смертельную травму - поражение током во время использования планшета, который находился на зарядке.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.