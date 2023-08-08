Планшет взорвался в руках: на Харьковщине погибла 11-летняя девочка
В понедельник, 7 августа, в Харьковской области погибла 11-летняя девочка, пострадавшая в результате взрыва планшета
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
"7 августа около 01:05 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Павловка Богодуховского района погибла 11-летняя девочка. Ребенок дома играл на планшете. Устройство взорвалось у него в руках. В результате девочка погибла", - пишет полиция.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Богодуховского районного отдела полиции. Предварительно установлено, что девочка получила смертельную травму - поражение током во время использования планшета, который находился на зарядке.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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