Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго"

"Завтра, 12 ноября, будут действовать плановые отключения 00:00 - 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении.

В то же время в Укрэнерго просят украинцев продолжать бережно пользоваться электроприборами, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

В ночь с 10 на 11 ноября российский агрессор нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. Из-за повреждений в электросетях ситуация в энергосистеме усложнилась: в нескольких областях пришлось вводить экстренные отключения электроэнергии

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