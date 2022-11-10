Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" – NPC Ukrenergo

Режим плановых отключений будет действовать:

С 05:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 15:00 до 20:00 – во всех других областях Украины.

Аварийные ограничения потребления электроэнергии пока не предусматриваются. Графики отключений в этом районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).

В Укрэнерго в дальнейшем призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий спрогнозировал, что если не будет новых обстрелов со стороны России, то ситуация с энергоснабжением в центральных и северных областях Украины улучшится через несколько дней.

Как отметила министр экономики Юлия Свириденко во время визита в США, веерные отключения электроэнергии, ставшие результатом российских ракетных атак, могут привести к большему сокращению ВВП в 2022 году, чем прогнозировалось ранее.

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