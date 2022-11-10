Плановые отключения электроэнергии 11 ноября: больше всего ограничений введут в Киеве и 5 областях
В пятницу, 11 ноября, по всей территории Украины введут плановые отключения электроэнергии. Наибольший объем ограничений будет введен в городе Киев, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" – NPC Ukrenergo
Режим плановых отключений будет действовать:
С 05:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
С 15:00 до 20:00 – во всех других областях Украины.
Аварийные ограничения потребления электроэнергии пока не предусматриваются. Графики отключений в этом районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).
В Укрэнерго в дальнейшем призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
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Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий спрогнозировал, что если не будет новых обстрелов со стороны России, то ситуация с энергоснабжением в центральных и северных областях Украины улучшится через несколько дней.
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Как отметила министр экономики Юлия Свириденко во время визита в США, веерные отключения электроэнергии, ставшие результатом российских ракетных атак, могут привести к большему сокращению ВВП в 2022 году, чем прогнозировалось ранее.
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