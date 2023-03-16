Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Мы получили от истории шанс – это 30 лет слабости России, которая дала нам возможность больше подготовиться к этой войне. К сожалению, эта война была неизбежной. Мы могли бы лучше подготовиться к войне. Для многих людей начало войны было шоком. Вся история Украины говорит о том, что избежать войны с Россией было невозможно. Наша беда заключается в том, что, пользуясь слабостью России, мы думали, что слабость будет постоянна", - подчеркнул Вятрович.

По словам народного депутата, Россия быстро пришла в себя после падения СССР, и, с начала 2000-х годов РФ уже начала готовиться к войне.

"Планомерная подготовка к полномасштабной войне началась со времен правления Путина. Путин сам ее инициировал. Путин является частью системы так называемых силовиков, объединяющей ФСБ и постсоветские кадры КГБ. В начале 2000-х годов Россия начала зарабатывать средства на природные ресурсы давить на мир, заявляя, что Украина должна остаться в зоне влияния РФ. Но украинцы дважды сорвали попытки России закрепить свое влияние", - подчеркнул Вятрович.