Планируют задействовать в Запорожском направлении: партизаны "Атеш" зафиксировали перемещение техники РФ в Бердянске
Партизаны движения "Атеш" зафиксировали перемещение российской военной техники во временно оккупированном Бердянске: россияне планируют задействовать ее на Запорожском направлении
Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".
"Атеш" следит за перемещением военной техники в Бердянске. Наши агенты из состава ВС РФ совместно с Бердянской партизанской армией регулярно проводят диверсии и наблюдения за решистами", - говорится в сообщении.
По информации партизанского движения, перемещаемая россияна техника предназначена для применения на Запорожском направлении. Там оккупанты терпят значительные потери.
- Ранее движение "Атеш" зафиксировало , что российская армия активно опрокидывает технику и войска из Луганска на Купянское направление для проведения наступательных операций.
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