Планируют задействовать в Запорожском направлении: партизаны "Атеш" зафиксировали перемещение техники РФ в Бердянске

Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

"Атеш" следит за перемещением военной техники в Бердянске. Наши агенты из состава ВС РФ совместно с Бердянской партизанской армией регулярно проводят диверсии и наблюдения за решистами", - говорится в сообщении.

По информации партизанского движения, перемещаемая россияна техника предназначена для применения на Запорожском направлении. Там оккупанты терпят значительные потери.