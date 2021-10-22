Планируете поездку? Антигент-тест к COVID-19 лишь за 290 грн
Медицинская лаборатория "Ескулаб" всем пассажирам межрегиональных перевозок предлагает пройти тестирование на выявление антигена к COVID-19 по специальной стоимости – лишь 290 грн.
С 21 октября в Украине, в связи с повышенной заболеваемостью на коронавирус, введены в действие новые карантинные ограничения: межрегиональные перевозки могут осуществляться лишь при условии, если водитель и пассажиры, в возрасте от 18 лет, имеют:
- негативный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, на определение антигена коронавируса SARS-COV-2, которое проведено не ранее чем 72 часа до дня поездки;
- или документ, что подтверждает получения полного курса вакцинации;
- или документ, который подтверждает получение одной дозы двухдозной вакцины;
- или международного, внутреннего или иностранного сертификата, что подтверждает вакцинацию от COVID-19 одной дозы двухдозной вакцины (жёлтые сертификаты) или одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины (зелёные сертификаты), которые включены ВОЗ к перечини разрешённых для использования в чрезвычайных ситуациях, негативный результат тестирования методом ПЦР или выздоровление лица от указанного заболевания, действие которого подтверждено при помощи Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дия (Дия).
Для того, чтобы сдать тестирование в медицинской лаборатории "Ескулаб" по специальному предложению, необходимо при регистрации в отделении показать электронный или бумажный вариант билета, где видно дату поездки, а также фамилия и имя пассажира.
Отделения лаборатории "Ескулаб", которые находятся ближе к вокзалам:
г. Львов:
ул. Городецкая, 35
Чупринки, 38,
Суботивская, 2
Кульпарковская, 64а
г. Киев:
бульвар ЛесиУкраинки, 3,
Чоколовский бульвар, 22,
ул. Довженко, 3.
г. Луцк:
проспект Соборности, 38
проспект Грушевского, 14
г. Ровно:
ул. Мицкевича, 30
г. Черновцы:
ул. Садовая, 6
г. Ужгород:
проспект Свободы, 25/1
г. Тернополь:
ул. Замковая, 8
г. Ивано-Франковск:
ул. Вячеслава Чорновола, 52/3
г. Хмельницкий:
ул. Красовского, 26
С адресами всех отделенийлаборатории,можноознакомиться по ссылке https://esculab.com/regions
Кроме этого, напоминаем, что сдавать тестирование на выявление коронавируса можно в аэропортах "Борисполь" и "Львов".
Будьте в безопасности – путешествуйте с "Ескулаб"!
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.77
- Актуальное
- Важное