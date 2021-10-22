Планируете поездку? Антигент-тест к COVID-19 лишь за 290 грн

С 21 октября в Украине, в связи с повышенной заболеваемостью на коронавирус, введены в действие новые карантинные ограничения: межрегиональные перевозки могут осуществляться лишь при условии, если водитель и пассажиры, в возрасте от 18 лет, имеют:

негативный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, на определение антигена коронавируса SARS-COV-2, которое проведено не ранее чем 72 часа до дня поездки;

или документ, что подтверждает получения полного курса вакцинации;

или документ, который подтверждает получение одной дозы двухдозной вакцины;

или международного, внутреннего или иностранного сертификата, что подтверждает вакцинацию от COVID-19 одной дозы двухдозной вакцины (жёлтые сертификаты) или одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины (зелёные сертификаты), которые включены ВОЗ к перечини разрешённых для использования в чрезвычайных ситуациях, негативный результат тестирования методом ПЦР или выздоровление лица от указанного заболевания, действие которого подтверждено при помощи Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дия (Дия).

Для того, чтобы сдать тестирование в медицинской лаборатории "Ескулаб" по специальному предложению, необходимо при регистрации в отделении показать электронный или бумажный вариант билета, где видно дату поездки, а также фамилия и имя пассажира.

Отделения лаборатории "Ескулаб", которые находятся ближе к вокзалам:

г. Львов:

ул. Городецкая, 35

Чупринки, 38,

Суботивская, 2

Кульпарковская, 64а

г. Киев:

бульвар ЛесиУкраинки, 3,

Чоколовский бульвар, 22,

ул. Довженко, 3.

г. Луцк:

проспект Соборности, 38

проспект Грушевского, 14

г. Ровно:

ул. Мицкевича, 30

г. Черновцы:

ул. Садовая, 6

г. Ужгород:

проспект Свободы, 25/1

г. Тернополь:

ул. Замковая, 8

г. Ивано-Франковск:

ул. Вячеслава Чорновола, 52/3

г. Хмельницкий:

ул. Красовского, 26

С адресами всех отделенийлаборатории,можноознакомиться по ссылке https://esculab.com/regions

Кроме этого, напоминаем, что сдавать тестирование на выявление коронавируса можно в аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Будьте в безопасности – путешествуйте с "Ескулаб"!