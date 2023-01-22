"Планирует с камерой и фотоаппаратом объехать всю Украину": французский кинорежиссер Жаки Леба фиксирует последствия вооруженной агрессии РФ
Французский кинорежиссер Жаки Леба несколько лет назад приехал в Украину и не уехал с началом полномасштабного вторжения, а остался в Житомирской области. Планирует жить и работать здесь до конца войны
Об этом сообщило издание " Голос Украины ".
Известно, что ежедневно кинорежиссер записывает документальное видео, излагает свои мысли о войне в Facebook.
"Во Франции и Европе его хорошо знают — он сотрудничает с 11 мировыми телеканалами, 30 французскими, имея почти 18 миллионов слушателей. Жаки независим в оценках, ведь не работает официально ни на один СМИ", - сообщает издание.
В частности, добавляется, что он военный репортер, однако рассказывает телезрителям о жизни гражданских в условиях вооруженной агрессии. Для своих видео находит родственников погибших военных и гражданских, посетил Бучу, Ирпень, Бородянку, объехал север Житомирщины.
Также Жаки Леба фиксирует на камеру последствия разрушений после обстрелов Житомирской области. Издание отмечает, что он планирует с камерой и фотоаппаратом объехать всю Украину. Уже снял более 60 видео. Они станут основой нового документального фильма о войне.
Кинорежиссер, в частности, также ездит по миру, рассказывая об Украине. Он показывает отснятые во время войны фрагменты будущего документального фильма, а затем разговаривает с публикой. Режиссер провел уже 14 встреч за границей в апреле, июне и сентябре.
"В январе месье Леба будет выступать перед французской публикой, а в Нормандии в течение недели будет экспонироваться его выставка из 45 работ. В феврале едет с выступлениями в Канаду, а затем — в Израиль. Все это делает за свой счет. На 24 февраля, в годовщину от В начале полномасштабной войны, Жаки Леба уже имеет приглашение для ряда включений на разных каналах", - добавляется.
- Ранее сообщалось, что казацкий приключенческий триллер украинского режиссера Мирослава Латика "Максим Оса: золото Песиголовца" с 5 января доступен для просмотра на стреминговой платформе Netflix.
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