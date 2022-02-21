Планируемые санкции ЕС и США против России отрежут ее от международных финансовых рынков, - фон дер Ляен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в случае нового вторжения РФ в Украину санкции США и ЕС отрежут Россию от международных экономических рынков и высокотехнологичных товаров
Об этом пишет DW.
По словам Урсулы фон дер Ляен в эфире канала ARD, санкции, запланированные Евросоюзом и США, преследуют цель "по сути отрезать Россию от международных финансовых рынков".
Она отметила, что в экономическом плане все ограничения применят против "товаров, в которых Россия остро нуждается в модернизации и диверсификации своей экономики, но которые производят у нас, в отношении которых у нас мировое лидерство и которые РФ не может заменить".
Кроме того, Урсула фон дер Ляен выступила против немедленного введения санкций, объяснив, что США и ЕС позволяют России вернуться в дипломатию.
"И это окно возможностей открыто до сих пор", - отметила президент Еврокомиссии.
Она выразила уверенность, что окончательное решение полностью зависит от президента РФ Владимира Путина и Россия "очень внимательно прислушивается к тому, что мы говорим".
По словам президента Еврокомиссии, российская экономика почти полностью ориентирована на газ, уголь и нефть. Она добавила, что две трети экспорта РФ приходится на топливно-энергетический сектор и 50% госбюджета "подпитываются" от него.
- Напомним, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов применить санкции против России в случае новой агрессии против Украины.
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