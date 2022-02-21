Планируемые санкции ЕС и США против России отрежут ее от международных финансовых рынков, - фон дер Ляен

Об этом пишет DW.



По словам Урсулы фон дер Ляен в эфире канала ARD, санкции, запланированные Евросоюзом и США, преследуют цель "по сути отрезать Россию от международных финансовых рынков".



Она отметила, что в экономическом плане все ограничения применят против "товаров, в которых Россия остро нуждается в модернизации и диверсификации своей экономики, но которые производят у нас, в отношении которых у нас мировое лидерство и которые РФ не может заменить".



Кроме того, Урсула фон дер Ляен выступила против немедленного введения санкций, объяснив, что США и ЕС позволяют России вернуться в дипломатию.



"И это окно возможностей открыто до сих пор", - отметила президент Еврокомиссии.



Она выразила уверенность, что окончательное решение полностью зависит от президента РФ Владимира Путина и Россия "очень внимательно прислушивается к тому, что мы говорим".



По словам президента Еврокомиссии, российская экономика почти полностью ориентирована на газ, уголь и нефть. Она добавила, что две трети экспорта РФ приходится на топливно-энергетический сектор и 50% госбюджета "подпитываются" от него.

Напомним, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов применить санкции против России в случае новой агрессии против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb