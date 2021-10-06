Планируем работать с ЕС для расширения поставок газа, - президент Азербайджана Алиев
Азербайджан планирует работать с Евросоюзом, чтобы расширить перечень стран-потребителей своего газа
Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты нового посла ЕС в Азербайджане Петра Михалко, сообщает НВ.
"Азербайджан в конце 2020 начал поставки газа в Европу. Мы видим, что можем стать поставщиками газа и в другие европейские страны. Мы планируем работать с ЕС для расширения географии поставок газа", - сказал Алиев.
Азербайджан осуществляет поставки газа объемом 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд - для Европы, 6 млрд кубометров - для Турции.
Покупателями газа является Италия, Греция и Болгария.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.3Продажа 30.7
- Актуальное
- Важное