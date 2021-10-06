Планируем работать с ЕС для расширения поставок газа, - президент Азербайджана Алиев

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты нового посла ЕС в Азербайджане Петра Михалко, сообщает НВ.



"Азербайджан в конце 2020 начал поставки газа в Европу. Мы видим, что можем стать поставщиками газа и в другие европейские страны. Мы планируем работать с ЕС для расширения географии поставок газа", - сказал Алиев.

Азербайджан осуществляет поставки газа объемом 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд - для Европы, 6 млрд кубометров - для Турции.

Покупателями газа является Италия, Греция и Болгария.