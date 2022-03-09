"Планировать с сегодня на завтра, делать маленькие дела, пить воду": психолог дала советы относительно жизни в военное время

"Это уже 14 день войны, мы уже адаптировались, каждый видит, что он может делать и делает это", – сказала она в эфире Espreso.TV.

Психологиня отметила: "Я не собираюсь уезжать из Киева, это моя земля, мое небо, моя Украина, почему я должен ее покидать. Это уже 14 день войны, мы уже адаптировались, каждый видит, что он может делать и делает это. Например, я привыкла работать как психолог, в кресле сидеть, а сейчас я сняла маникюр и постоянно волонтер. И так делает вся страна. Именно поэтому с нами ничего не могут сделать".

Она добавила: "Пейте большими глотками воду, планируйте только с сегодня на завтра – не делайте пока долгосрочных целей. Специфика военного времени – это жить с сегодня на завтра. Пишите список, что вы должны сделать, или представьте себе два дела, которые сделайте завтра. Например, убрать и принести еду старенькой соседке".

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