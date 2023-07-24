Об этом Владимир Зеленский сообщил в телеграмме.

По словам Зеленского, сегодня на заседании Ставки было рассмотрено три основных вопроса:

"Первый. Актуальна ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий.

Второй. Наш ответ на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию.

Третий. Разблокировка Черного моря. "Зерновой коридор".

Президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих Александра Сырского, Александра Тарнавского, начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и вице-премьера Александра Кубракова.

"Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы", – написал Зеленский.