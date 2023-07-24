Планирование наступления и обороны, ответ на удары РФ и разблокирование Черного моря: Зеленский провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский 24 июля провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Об этом Владимир Зеленский сообщил в телеграмме.
По словам Зеленского, сегодня на заседании Ставки было рассмотрено три основных вопроса:
"Первый. Актуальна ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий.
Второй. Наш ответ на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию.
Третий. Разблокировка Черного моря. "Зерновой коридор".
Президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих Александра Сырского, Александра Тарнавского, начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и вице-премьера Александра Кубракова.
"Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы", – написал Зеленский.
- На предыдущем заседании Ставки , 21 июля, одним из основных вопросов была защита портов от атак врага
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